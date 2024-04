Malines et Mons assurent, le Brussels décroche Alost en Elite Silver

La rencontre entre le Brussels et Alost était déterminante pour l'accession aux play-offs. Courtrai (24 points) et maintenant Alost (26 points) sont désormais décramponnés à deux rencontres de la fin de cette phase. La lutte pour les trois dernières places qualificatives se circonscrit désormais entre Malines, Louvain et Mons (tous trois à 28 points) d'une part et le Brussels (27 points) d'autre part.

Emmené par un Alex Libert des grands soirs (26 points, 9 rebonds, 4 passes), le Brussels a su repousser jusqu'au bout le dernier rush des Alostois. Les Bruxellois, privés d'Olivier Hanquiez et définitivement de Jelani Watson-Gayle pour blessures, conserve ainsi une chance de participer aux Play-offs. Du côté des Okapis, les 19 points et 7 rebonds de Lazar Mutic n'auront pas suffi.