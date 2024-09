Victor Koretzky et Laura Stigger remportent le cross-country à Lake Placid

Le rendez-vous américain souffrait de la concurrence des championnats du monde de cyclisme sur route, qu'avaient notamment privilégié les champions olympiques de mountainbike, le Britannique Tom Pidcock et la Française Pauline Ferrand-Prévot, et la championne du monde néerlandaise Puck Pieterse. Cette dernière a remporté le titre chez les espoirs sur route, tandis que Pidcock et Ferrand-Prévot ont fait une course anonyme.

Le cross-country masculin a été marqué par de nombreuses crevaisons, notamment pour le champion du monde sud-africain Alan Hatherly et le Suisse Nino Schurter. La course a été réglée dans un sprint de sept coureurs par Koretzky devant Hatherly et le Suisse Filippo Colombo.