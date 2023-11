Marjorie Carpréaux quitte Fribourg

"Elle a demandé à être libérée de son engagement pour des raisons personnelles, a indiqué Karine Allemann, la présidente d'Elfic" rapporte le site suisse Frapp.ch.

Ancienne de joueuse notamment de Namur, Braine, et Malines, Carpréaux, 36 ans, avait mis fin à sa carrière internationale après les JO de Tokyo. Avec les Cats, elle a décroché deux médailles de bronze au championnat d'Europe (2017 et 2021) et a fait partie du groupe qui a terminé 4e du championnat du monde 2018 avant de participer et de terminer 7e aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.