Matthis Besard meilleur Belge après le premier tour de l'Irish Challenge

Besard, 23 ans, a réussi six birdies lors de son premier tour, mais a subi trois bogeys. Le Flandrien, qui en est à sa première saison sur le Challenge Tour et a terminé 48e à l'Open de Bretagne en juin, compte trois coups de plus au classement que l'Espagnol Virto Borja et l'Anglais Jamie Rutherford.

Yente Van Doren, qui a bouclé le parcours en 73 coups, occupe la 92e place. Il a inscrit sur sa carte cinq birdies, mais aussi cinq bogeys et un double bogey.