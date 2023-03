Mikaela Shiffrin gagne un 5e globe de cristal, la descente de Kvitfjell pour Kajsa Lie

Avec sept courses encore au programme cette saison, soit un maximum de 700 points en jeu, Shiffrin possède 796 points d'avance sur la Suissesse Lara Gut-Berhami, 21e samedi.

Shiffrin, 27 ans, s'offre un cinquième gros globe de cristal, après ceux de 2017, 2018, 2019 et 2022 et se rapproche à une victoire finale du record féminin détenu par l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll. L'Autrichien Marcel Hirscher a remporté le classement général à huit reprises.

Dominatrice de la saison, l'Américaine a remporté 11 épreuves, portant son total à 85 succès en Coupe du monde, un seul de moins que le record absolu du Suédois Ingemar Stenmark.

Victorieuse de la descente en 1:32.36, Lie a décroché, à 24 ans, sa première victoire en Coupe du monde. Deuxième à 29/100e, Goggia s'est assurée un quatrième petit globe de descente après 2018, 2021 et 2022. La Slovène Ilka Stuhec, quatrième à Kvitfjell (+0.61), compte 209 points de retard avec une descente encore au programme.

La Suissesse Corinne Suter a complété le podium du jour, à 41/100e de Lie. Shiffrin s'est classée 5e à 79/100e.

Un second super G, après celui de vendredi remporté par l'Autrichienne Cornelia Hütter, se tiendra dimanche à Kvitfjell. Il restera encore un géant et un slalom à Are, en Suède, les 10 et 11 mars, avant les finales de Soldeu, en Andorre, au programme de la Coupe du monde féminine.