Mondial-2023: du vent, de la pluie, les All Blacks, Bordeaux s'est régalé

Sans match au programme cette semaine et pour casser leur routine lyonnaise, les All Blacks ont choisi lundi Bordeaux et le stade Chaban-Delmas pour un entraînement humide ouvert à 10.000 chanceux qui ont en pris plein les yeux.

"Vous vous rendez compte, les All Blacks à Bordeaux! J'ai annulé une réunion exprès pour être là". William n'aurait manqué pour rien au monde leur venue: "J'ai toujours voulu les voir car j'ai été bercé par leurs matches contre la France dans les années 1990, par Jonah Lomu. J'avais son jeu sur l'ordinateur".