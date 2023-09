Mondial-2023: l'Angleterre prend une option sur les quarts

Il n'avait toutefois pas suffi à balayer tous les doutes qui accompagnent cette équipe depuis des mois et sa soirée niçoise n'a pas apporté énormément plus de garanties, sinon celle d'une défense toujours imperméable.

Après avoir été sanctionnée de trois cartons rouges lors de ses quatre matches précédents, l'Angleterre, qui pourra de nouveau compter sur son ouvreur et habituel capitaine Owen Farrel à compter du prochain match, a au moins enfin terminé un match à 15.

Le XV de la Rose, qui a arraché le bonus à la sirène grâce à Joe Marchant, devrait croiser en quarts l'un des trois prétendants aux deux premières places du groupe C -- pays de Galles, Fidji ou Australie -- dans la moitié de tableau la plus faible du tournoi.

Mais sa propension presque caricaturale à jouer au pied -- même si ça a fini par payer sur l'essai de Freddie Steward (66e), bien servi par Ford -- n'en font pas forcément un candidat à la victoire finale après les démonstrations de force de l'Irlande ou de l'Afrique du Sud.

Les Nippons, qui n'avaient plus perdu un match de poule de Coupe du monde depuis 2015, n'ont eux déjà plus le droit à l'erreur avant d'affronter successivement les Samoa et l'Argentine.

Leur entrée en lice victorieuse contre le Chili (42-12) n'avait pas totalement convaincu avant de passer au révélateur anglais et on en sait aujourd'hui un peu plus sur leur niveau: celui d'une équipe volontaire mais limitée, incapable de battre un "gros" depuis l'Irlande et l'Ecosse lors du Mondial-2019 sur ses terres.