Nafi Thiam réussit plutôt bien sa rentrée à Ratingen

Pour sa première compétition en plein air de la saison, Nafissatou Thiam avait choisi de disputer ce week-end cinq des sept épreuves de l'heptathlon du meeting de Ratingen en Allemagne, réservé aux épreuves combinées. La double championne olympique et double championne du monde de "l'hepta" a signé samedi 13.38 sur 100 m haies (assez loin de ses 13.21 de référence). Ayant renoncé au saut en hauteur, la Namuroise de 28 ans a signé un meilleur lancer du poids à 15m20 (14m91 et 15m09 aux deux premiers essais). Son record personnel se situe à 15m41. Elle a bouclé sa journée en signant 24.45 sur 200 mètres à 8/100e de son PB (24.37).

Dimanche, lors de la 2e journée, Nafi a débuté par le saut en longueur où son 2e essai à 6m59 s'est révélé le meilleur (6m36 et 6m39 ont été mesurés aux 1er et 3e essais). Son record de Belgique se situe à 6m86 depuis 2019. Elle a terminé son "pentathlon" de Ratingen en expédiant le javelot à 52m61 au 3e essai (52m08 et 49m46 aux deux premiers). Son record de 57m91 remonte à l'Euro de Berlin en 2018. L'an dernier aux Mondaiux de Eugene, elle avait réussi 53m01.

La victoire dans l'heptathlon est revenue à l'Allemande Carolin Schäfer avec 6.369 points, loin de son record personnel (6.836 à Götzis en 2017), ce qui constitue la 6e performance mondiale de l'année, devant sa compatriote Sophie Weissenberg (6247) et la Néerlandaise Emma Oosterwegel (6209).