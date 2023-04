NBA: Butler met les Bucks au bord du gouffre, les Lakers en font de même pour Memphis

En attendant, l'ailier de 33 ans a frappé fort, battant son record personnel de points en play-offs et établissant celui d'une franchise où ni LeBron James ni Dwyane Wade ni Shaquille O'Neal, tous sacrés champions avec le Heat par le passé, n'ont pu faire aussi bien. Dans l'histoire de la NBA, seuls Michael Jordan (63 pts), Elgin Baylor (61 pts) et Donovan Mitchell (57 pts) ont fait mieux.

L'ailier avait en effet réussi à maintenir le Heat à flot, malgré un départ canon des Bucks menant rapidement de 12 longueurs, avec 22 points à 9/10 aux tirs. De fait, il a été esseulé en attaque, en l'absence de Tyler Herro blessé à un doigt, Bam Adebayo étant limité à 15 points (8 rbds).

Ce qui laisse espérer à Milwaukee, premier de la saison régulière à l'Est, la possibilité d'une résurrection si Miami ne peut s'appuyer que sur des one-man-shows de sa star.

Car le champion 2021, désormais contraint de remporter les trois prochains matches pour se qualifier, va forcément préparer un plan anti-Butler dès mercredi à domicile.

Il faudra aussi que les lieutenants d'Antetokounmpo, certes rétabli après avoir manqué les deux précédentes rencontres en raison d'une contusion au bas du dos, soient au diapason.

Hormis Brook Lopez, costaud et efficace (36 pts, 11 rbds, 3 contres), Jrue Holiday (14 pts), maladroit derrière l'arc (2/11) et Khris Middleton (14 pts, 8 passes), dépassé défensivement, ont été en-dessous de leur niveau.

- James décisif -

A l'Ouest, les Lakers ont aussi mis les Grizzlies au bord du précipice, au terme d'un match N.4 serré, intense et âpre, qui a viré à l'avantage des Californiens quand LeBron James l'a décidé.

Son panier en pénétration à huit dixièmes du buzzer a arraché la prolongation, alors que Memphis pensait avoir fait le plus dur en prenant l'avantage six secondes plus tôt, par Desmond Bane, excellent (36 pts), sur une passe de Ja Morant (19 pts).

Ce dernier s'est ensuite fait bloquer sur la dernière tentative, par Anthony Davis, bien plus solide en défense (11 rbds, 4 contres) qu'en attaque (12 pts à 4/13). Et dans l'"overtime", l'inoxydable "LBJ", 38 ans et la rage de vaincre nullement rassasiée, a fini le travail en réussissant 6 des 13 points de son équipe. Il a fini avec 22 pions et 20 rebonds.

Le dernier à avoir réussi 20 et 20 en play-offs sous le maillot des Lakers est Shaquille O'Neal, et il avait 32 ans en 2004.

James a aussi poussé à la faute offensive Morant à deux reprises en seconde période. Des actions défensives qui ont remis en selle des Lakers ayant laissé Memphis effacer 15 longueurs de retard pour en compter 7 d'avance dans le dernier quart-temps.

Sur quoi, D'Angelo Russell a embrayé avec trois banderilles à longue distance, pour replacer L.A. devant (99-97), avant un dénouement "hitchcockien" qui met les Californiens à une victoire des demi-finales de conférence.