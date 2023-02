NBA: James écrit la légende, les Lakers perdent encore

LeBron James a écrit une nouvelle page de sa légende mardi, en devenant le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, mais ses Lakers ont encore perdu à domicile (133-130) face à Oklahoma City, un concurrent direct dans la course aux play-offs.

Avec désormais 38.390 points -série en cours- "LBJ" a supplanté de deux unités l'ancien record de Kareem Abdul-Jabbar. Il lui en fallait 36 pour ce faire, il a fini avec 38.

L'exploit est gigantesque et une fois qu'il a réussi ce shoot en se retournant à la fin du troisième quart-temps, plus rien ou presque n'importait aux yeux des fans. Pourtant, la défaite de L.A. est d'autant plus dommageable que le Thunder, porté par Shai Geilgeous-Alexander (30 pts), en profite pour se hisser en 11e position (26 v., 28 d.), deux rangs au-dessus des Californiens (25-30.

Plus, tôt à Denver, c'était "business as usual", une soirée banale, pour le double MVP en titre Nikola Jokic, auteur de son 19e triple-double de la saison (20 pts, 16 passes, 12 rbds) avant même la mi-temps, lors de l'écrasante victoire aux dépens de Minnesota (146-112).

Avec Michael Porter Jr. en réussite (30 pts), les Nuggets, leaders désormais incontestés à l'Ouest, ont compté jusqu'à 40 longueurs d'avance, face à des Timberwolves (9e) qui ont laissé leur mordant à la maison, à l'image de Rudy Gobert resté à 0 point (5 rbds) en 19 minutes (0/2 aux tirs). Memphis, de son côté, a stoppé à trois sa série de défaites, en battant aisément Chicago (104-89) grâce à sa pépite Ja Morant (34 pts) et à son pivot Jaren Jackson Jr. (24 pts), qui représenteront les Grizzlies au All-Star Game du 19 février.

- Thomas, aussi dans l'Histoire - A l'Est, la sensation est venue de Brooklyn où, malgré la défaite des Nets (116-112) face à Phoenix, le jeune Cam Thomas, 21 ans, a inscrit 43 points, enchaînant son troisième match d'affilée à au moins 40 unités. Il en avait mis 44 samedi contre Washington et 47 lundi face aux Clippers. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à réussir cette performance. Seul lui et l'ancienne star des Sixers Allen Iverson l'ont fait avant l'âge de 22 ans, ce dernier y parvenant cinq fois consécutivement en 1997. Cela n'a pas empêché les Nets, désormais orphelin de Kyrie Irving, parti à Dallas, de s'incliner pour la deuxième fois consécutive, pour rester 5e. Pour les Suns, le redressement se poursuit à l'Ouest (5e) après ce troisième succès de rang, obtenu grâce au nouveau gros match de DeAndre Ayton (35 pts, 15 rbds), Devin Booker réussissant son retour (19 pts) cinq semaines après sa blessure à l'aine. New York, pour sa part, a pu compter sur Jalen Brunson (25 pts), auteur de paniers importants dans les dernières secondes, pour s'imposer à Orlando (102-98).