NBA: les Celtics déboisent les Bucks

Les Celtics, finalistes l'an passé, ont envoyé un gros message aux Bucks, à deux mois de peut-être se retrouver play-offs, en les humiliant (140-99) sur leur parquet, notamment portés par 40 points de Jayson Tatum, jeudi en NBA.

De choc entre les deux meilleures équipes de l'Est, et même du championnat, puisque leur bilan respectif est meilleur que celui de Denver leader à l'Ouest, c'est surtout celui de plein fouet encaissé par Milwaukee, impuissant et dépassé comme rarement, face à une équipe de Boston venue avec le mors au dent et l'envie de contester jusqu'au bout la première place de l'équipe du Wisconsin.