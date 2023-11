NBA: Milwaukee remonte 26 points pour crucifier Portland

Les Milwaukee Bucks ont réussi la remontée de la saison face à Portland, Orlando et Phoenix ont eux enchaîné une septième victoire chacun, dimanche en NBA.

. Milwaukee a réussi le retour le plus important de la saison en remontant un écart de 26 points dans le troisième quart-temps, pour dominer Portland 108 à 102. En plus de Giannis Antetokounmpo (33 points, 16 rebonds), Damian Lillard (31 points) a fait mal à son ancienne équipe, qu'il retrouvait pour la première fois depuis son retentissant transfert fin septembre. "On a déjà été plusieurs fois dans cette situation cette saison, on a pu tester notre répondant, notre unité. On a bien réagi une nouvelle fois", a apprécié "Dame".