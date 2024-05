NBA: Nikola Jokic désigné MVP pour la troisième fois

- Avec Magic Johnson, Larry Bird et Moses Malone -

Le Serbe a remporté 79 votes pour la première place, contre 15 pour Gilgeous-Alexander et quatre pour Doncic. La récompense est attribuée par un panel international de journalistes et commentateurs sportifs.

Jokic est le neuvième joueur à être désigné MVP trois fois ou plus. Kareem Abdul-Jabbar détient le record absolu avec six MVP, Bill Russell et Michael Jordan détiennent chacun cinq titres et Wilt Chamberlain et LeBron James quatre. Moses Malone, Larry Bird et Magic Johnson ont, comme Jokic, été chacun trois fois MVP.