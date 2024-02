NBA: OKC s'en sort après deux prolongations, l'interrogation Embiid

Le Thunder d'Oklahoma City a eu besoin de deux prolongations pour renverser les Toronto Raptors, et Joel Embiid, MVP 2023 de la NBA, doit être opéré du genou gauche dans la semaine, ont annoncé dimanche plusieurs médias.

En grande difficulté avec 23 points de retard lors du 3e quart-temps, Oklahoma City, leader à l'Ouest, a réussi à renverser les Toronto Raptors après deux prolongations (135-127). A peine mois incisif que d'habitude, Shai Gilgeous-Alexander a tout de même marqué 23 points, distribué 14 passes et capté 9 rebonds, et pu compter sur l'apport de Luguentz Dort (22 points), Chet Holmgren (22 points), Josh Giddey (24 points) et Aaron Wiggins (20 points). Une magnifique combinaison pour un lay-up de Wiggins a permis au Thunder d'égaliser à 4 secondes de la fin du temps réglementaire, avant que RJ Barrett (21 points) ne manque le tir de la gagne pour Toronto, dépassé lors de la seconde prolongation.

. Les cadors de l'Ouest assurent

La victoire d'OKC lui permet de rester en tête à l'Ouest mais toujours avec le même bilan que les Minnesota Timberwolves (35 victoires - 15 défaites), victorieux face aux Houston Rockets (111-90) avec 32 points pour Anthony Edwards et une nouvelle performance de choix pour Rudy Gobert (17 points, 13 rebonds). Troisièmes (bilan de 33-15), les Los Angeles Clippers suivent le rythme avec un succès à Miami (103-95) et restent juste devant le champion Denver (35-16), vainqueur face à Portland (112-103) avec 29 points, 8 rebonds et 7 passes de Nikola Jokic.