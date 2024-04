Nicolas Colsaerts et Alan De Bondt éliminés de l'Abu Dhabi Challenge

Nicolas Colsaerts et Alan De Bondt n'ont pas réussi à passer le cut de l'Abu Dhabi Challenge, un tournoi de golf doté de 300.000 euros, vendredi aux Emirats arabes unis.

Colsaerts, qui avait réalisé un premier tour en 67 coups pour terminer la première journée à la 40e place, a dû se contenter d'un tour en 70 coups, le deuxième jour, après deux birdies et un double bogey. Avec un score total de 167 coups, trois sous le par, il a perdu 35 places et est tombé au 75e rang. Le Bruxellois a finalement compté un coup de trop pour passer le cut.

Alan De Bondt a fait son retour aux Emirats arabes unis après une opération et une longue période de convalescence. Il a réalisé un deuxième tour dans le par après un premier tour en 73 coups, et ce avec deux birdies et un double bogey. L'Anversois de 27 ans a terminé à la 136e place partagée.