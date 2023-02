Nouveau prix pour la comédie "Everything Everywhere All At Once"

Les plus célèbres producteurs d'Hollywood ont désigné samedi comme meilleur film "Everything Everywhere All At Once", une comédie déjantée versant dans la science-fiction qui cumule les récompenses à deux semaines de la cérémonie des Oscars le 12 mars.

Ce nouveau prix remporté par "Everything Everywhere All At Once" porte un coup aux espoirs de rivaux comme "Top Gun: Maverick" avec Tom Cruise, "Les Banshees d'Inisherin," "A l'Ouest rien de nouveau" et "The Fabelmans".

Les récompenses décernées au gala de la Producers Guild Awards (PGA) sont prisées et considérées comme un baromètre relativement fiable en vue des Oscars.

"Les gars, c'est de la folie. C'est de la folie!", a lancé le producteur Jonathan Wang, rejoint sur scène par les acteurs Michelle Yeoh et Ke Huy Quan, tous deux nommés aux Oscars respectivement dans les catégories de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans un second rôle.

Douze des quinze derniers lauréats du meilleur film aux Oscars ont d'abord remporté le prix équivalent décerné par la PGA, dont les deux derniers vainqueurs "CODA" et "Nomadland". "Everything Everywhere All At Once" raconte l'histoire d'une propriétaire de laverie, incarnée par l'actrice malaisienne Michelle Yeoh, épuisée par ses tracas administratifs avec le fisc, soudainement plongée dans des univers parallèles.