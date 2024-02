Plus de 2.000 fans du Team Belgium attendus chaque jour à l'Olympic Festival à Middelkerke

Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) va installer un Olympic Festival sur la plage de Middelkerke durant les Jeux Olympiques de Paris où plus de 2.000 fans seront attendus chaque jour, a communiqué le COIB mardi.

L'Olympic Festival sera ouvert du 27 juillet au 11 août, la soirée du 26 juillet, date de la cérémonie d'ouverture, étant réservée à des invités. Les supporters du Team Belgium auront accès au festival de 10h00 à minuit et pourront suivre les performances des athlètes belges sur des écrans géants. Différentes activités sportives seront également proposées.

L'accès sera gratuit sauf le dimanche 28 juillet dans l'après-midi, le samedi 3 août en soirée et le dimanche 11 août en soirée car "des artistes et des DJ belges de renom se produiront". Un ticket sera nécessaire et sera prochainement mis en vente. Ce festival sera également l'occasion de mettre à l'honneur les athlètes à leur retour de Paris.