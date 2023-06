Rachid Méziane doit se passer d'Hind Ben Abdelkader mais découvre Bethy Mununga

L'absence de l'arrière bruxelloise prive les Belges d'une shooteuse, mais Mununga, 25 ans, disparue des radars depuis les sélections de jeunes, est revenue en Europe, à Sepsi en Roumanie, après quatre ans aux États-Unis. L'intérieure bruxelloise a fait ses premières apparitions sous le maillot belge en préparation. "C'est un vrai boost pour l'équipe. Elle nous a rapidement conquis parce qu'elle apporte beaucoup d'énergie et est capable de se fondre dans un collectif. Elle n'absorbe pas le ballon et apporte beaucoup de mobilité sur un poste intérieur. Bien en défense. Elle est là pour donner, pas pour consommer. C'est toujours intéressant une joueuse comme ça".

Hind Ben Abdelkader, que Rachid Méziane avait sous ses ordres à Villeneuve d'Ascq cette saison mais qui quitte le club nordiste, a déclaré forfait, touchée au genou et pas apte à 100%. "On regrette son absence car c'est une vraie menace sur le tir extérieur", a commenté encore le technicien français. "Malheureusement, on devra faire sans. À d'autres de prendre leurs responsabilités et à nous, staff technique, de trouver des alternatives pour garder ce capital offensif."

Comme ses joueuses, Rachid Méziane est résolument ambitieux et trouve "légitime" de placer les Belgian Cats parmi les favoris. "Je crois vraiment en notre équipe."