Rani Rosius sans ambitions concrètes: "J'essaie simplement de bien courir"

"J'essaie simplement de bien courir", déclare la sprinteuse belge. "Je me sens bien et je pense que les demi-finales sont possibles. La finale me semble impossible, mais en fait, on ne peut pas le dire à l'avance. Je ne veux pas dire que c'est hors de question et y aller. L'année dernière, j'ai atteint à Istanbul, mais il s'agissait d'un Euro. Ce n'est pas comparable à des Mondiaux. Je veux surtout courir plus vite".

Avec son temps de 7.15, Rani Rosius s'est approchée de 5/100 du record de Belgique de Kim Gevaert. Pourrait-elle battre ce record à Glasgow ? "Je ne sais pas trop ce qu'il est possible de faire, mais si je peux atteindre ce 7.10, je serai compétitive au niveau international. Me rapprocher des meilleurs coureurs chaque année est mon objectif, mais on verra si j'y parviens et si oui, quand. Je suis en tous cas devenue beaucoup plus régulière. L'année dernière, je courrais encore parfois en 7.30 mais cette année j'ai toujours été en dessous".