Roulers remporte un choc complètement fou à Louvain

Un duel entre les deux premiers de la compétition qui fut intense et indécis. Si Louvain l'avait emporté dans le premier set assez facilement (25-13), la seconde manche plus disputée revenait dans l'escarcelle de Roulers (21-25).

Mais c'est surtout le troisième set qui restera dans l'histoire puisque les Louvanistes sortaient vainqueurs à... 40-38! Un suspense incroyable qui perdurait dans la quatrième manche, remportée par les Roulariens (26-28). La confiance avait changé de camp et Roulers mettait, sans trembler, la main sur le dernier set (6-15). Grâce à cette victoire, les champions de Belgique en titre (14 points) reprennent la tête de la compétition avec deux points d'avance et un match joué en plus que Louvain.