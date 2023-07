Rugby Championship: les All Blacks à la fête, l'Australie à la rue

. Les All Blacks font à nouveau peur

A quelques semaines du Mondial, les All Blacks ont frappé fort en remportant leur quatrième Rugby Championship de rang devant des Australiens à la peine, des Sud-Africains mitigés et des Argentins aux airs de coupeurs de têtes.

La Nouvelle-Zélande a affiché ses ambitions. En dominant de la tête et des épaules le Rugby Championship, son quatrième sacre consécutif dans la compétition, les All Blacks ont envoyé un message à leurs adversaires: il faudra compter avec cette équipe, invaincue depuis maintenant dix rencontres, qui allie puissance, vitesse et efficacité.

Avec une charnière formée par Aaron Smith et Richie Mo'unga pour alimenter des joueurs du calibre de Will Jordan, Ardie Savea, Beauden Barrett ou Shannon Frizell... plus un Jordie Barrett repositionné au centre, Ian Foster semble avoir trouvé la recette. Suffisant pour décrocher un quatrième titre mondial record? Les Bleus sont prévenus.

. L'Afrique du Sud mi-figue mi-raisin