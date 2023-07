Rugby Championship: place au choc entre All Blacks et Springboks

Après une journée d'ouverture du Rugby Championship durant laquelle Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud ont fait forte impression, la deuxième journée voit ces deux prétendants au titre s'affronter samedi à Auckland.

Il y a une semaine, All Blacks et Springboks ont tous deux maîtrisé leur entrée dans la compétition, en mode "copier-coller" puisqu'ils ont battu respectivement l'Argentine 41-12 et l'Australie 43-12.

Deux scores quasi-identiques, pour des rencontres qui ne le sont pas moins, avec six essais côté sud-africain et sept côté néo-zélandais, un scénario déjà connu à la mi-temps (17-5 pour l'Afrique du Sud à Pretoria, 31-0 pour la Nouvelle-Zélande à Mendoza) et une sensation similaire de facilité.

Mais attention, ces victoires sont quand même à relativiser. Ainsi, les All Blacks ont été relativement transparents en deuxième période, laissant les Pumas leur tenir tête, tandis que les Springboks ont largement bénéficié de l'indiscipline australienne, profitant notamment de deux essais de pénalité.