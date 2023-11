San Antonio à nouveau battu malgré un double-double encore de Victor Wembanyama

Menés de 26 points à 21 minutes de la fin, les Milwaukee Bucks ont eux réussi l'exploit de refaire leur retard pour s'imposer face à Portland Trail Blazers (108-102). Giannis Antetokounmpo (33 pts, 16 rebonds) et Damian Lillard (31 points) ont cumulé 64 points à eux deux alors que du côté de Portland Toumani Camara a mis 6 points (2/2 à trois points) et pris 3 rebonds en 16 minutes de jeu.

Le jeune Français, 19 ans, a terminé avec 22 points et 11 rebonds (pour 4 contres et six interceptions) en 25 minutes de jeu, mais n'a pu empêcher les Spurs, lanterne rouge de la Conférence Ouest, d'encaisser une 14e défaite, la 12e de suite, en 17 rencontres. Le double MVP Nikola Jokic a presque réussi un triple-double pour Denver s'offrant 39 points, 11 rebonds et 9 passes décisives

C'était le premier match de Lillard contre son ancienne équipe depuis son transfert - ayant poussé Camara à Portland après avoir été drafté par Milwaukee

Devin Booker (28 points, 11 assists) a inscrit de son côté un trois-points à la dernière seconde qui a donné la victoire à Phoenix, privé de Kevin Durant et Bradley Beal, à New York (113-116). Eric Gordon a ajouté 25 points pour les Suns qui alignent une 7e victoire de suite et grimpent à la 3e place à l'Ouest.

Orlando, désormais 2e à l'Est, a aussi décroché un septième succès de rang en battant Charlotte (130-117). Franz Wagner a inscrit 30 points, Cole Anthony en a ajouté 30 et Paolo Banchero a fini avec 23 points, 7 rebonds et 8 passes.