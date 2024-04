Soufiane Bouchikhi suspendu deux ans pour avoir manqué un contrôle antidopage

"Cela faisait des mois que je n'avais pas couru et quand le contrôleur est venu un soir, j'ai ouvert ma porte et lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, n'étant plus en compétition", a raconté Soufiane Bouchikhi sur le site spécialisé Atletieknieuws (atni.be). "J'avais déjà commencé à travailler. Je n'arrivais pas à uriner sur le moment et j'ai proposé un contrôle sanguin, mais le contrôleur m'a dit que ce n'était pas la procédure. Je lui ai dit de me retirer des listes. En réalité, j'aurais dû laisser ma porte, cela aurait été considéré comme un premier manquement et non un refus. Pour quelle raison aurais-je eu recours au dopage, je n'étais plus en compétition, j'étais blessé et j'avais un emploi à temps plein ? J'aurais dû me désinscrire des listes des autorités antidopage, c'est une erreur administrative de ma part".

Soufiane Bouchikhi a été champion de Belgique de cross en 2019 et 2020. En 2021, il avait été sacré champion de Belgique du 5.000m. En 2017, il avait terminé cinquième aux championnats d'Europe de cross en Slovaquie et en 2019, sixième à ceux de Lisbonne.

Son marathon à Rotterdam en avril 2023 fut sa dernière course.