Stijn Desmet 7e de la finale B après une chute, le relais 3e de la finale B

Desmet avait terminé 4e de la première des trois demi-finales, manquant la qualification pour la finale A à moins de deux dixièmes de seconde. La Corée du Sud a dominé cette finale A en plaçant Ji Won Park et Donghyun Lee aux deux premières places. Le Néerlandais Hens van 'T Wout a complété le top 3.

Stijn Desmet a aussi été l'un des quatre membres du relais mixte 2.000 mètres actif aux Pays-Bas. La Belgique, première de sa série devant l'Italie, le Kazakhstan et la Croatie, a ensuite dû se contenter de la 3e place de la seconde demie, un résultat l'envoyant en finale B. Dans cette finale des battus, les Belges, avec Tineke den Dulk, Hanne et Stijn Desmet ainsi qu'Adriaan Dewagtere, ont terminé 3e, à plus de 7 secondes du Japon et de la Hongrie.