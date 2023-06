Teofimo Lopez bat Taylor et s'empare du titre WBO des super-légers

Le boxeur américain Teofimo Lopez a infligé au Britannique Josh Taylor sa première défaite et s'est emparé du titre WBO des super-légers, en s'imposant aux points à l'unanimité des trois juges, samedi soir au Madison Square Garden à New York.

Deux des trois juges ont donné Lopez vainqueur 115-113, 115-113, un troisième ayant été un peu plus généreux en faveur du boxeur de Brooklyn en lui octroyant un avantage de six points (117-111).

"C'est un mec coriace", a déclaré le nouveau champion WBO, qui s'est excusé après sa victoire des propos provocateurs qu'il avait tenus avant le combat envers l'Ecossais, en prétendant qu'il allait le "tuer".

"Je me rends compte maintenant pourquoi il a battu autant d'adversaires", a ajouté Lopez, 25 ans, ancien champion des légers.

"Cela a été un combat serré, je sais que je peux le battre, mais il était meilleur ce soir", a reconnu sportivement Taylor, 32 ans, qui n'avait pas boxé depuis plus d'un an à cause notamment d'une blessure à un pied.