Thomas Detry termine à la 8e place à Punta Cana

Thomas Detry a terminé à la 8e place du Puntacana Championship de golf, épreuve du PGA Tour dotée de 3.800.000 dollars, après le quatrième et dernier tour dimanche à Punta Cana en République dominicaine.

Troisième avant les 18 derniers trous, Detry a rendu une carte de 72 coups, le par, pour son dernier tour avec quatre bogeys et quatre birdies. Une performance qui a fait glisser le Bruxellois à une 8e place finale.

Avec un total de 275 coups, Detry échoue à six coups de l'Anglais Matt Wallace qui s'est imposé grâce à un dernier tour en 66 coups. Il a devancé d'un coup le Danois Nicolai Hojgaard et de deux coups les Américains Tyler Duncan et Sam Stevens.