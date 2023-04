Thomas Pieters 22e en ouverture à Singapour

Avec un premier tour en 70 coups, Thomas Pieters partage la 22e place à l'issue de la première journée de l'Open de Singapour, un tournoi de golf du LIV Tour, doté de 25 millions de dollars, qui se déroule au Sentosa Golf Course à Singapour.

L'Anversois de 31 ans, qui a pris le départ au 11e trou, a dû immédiatement inscrire un bogey sur sa carte de score. Pieters a ensuite réussi quatre birdies, mais les choses se sont à nouveau gâtées sur les deux derniers trous. Avec son tour de 70 coups, soit un sous le par, il compte six coups de plus au classement que l'Américain Talor Gooch, qui occupe la tête du classement avec un coup d'avance sur ses compatriotes Brooks Koepka, Cameron Tringale, l'Espagnol Sergio Garcia et l'Australien Cameron Smith.

Au classement par équipe, l'équipe de Pieters, RangeGoats GC, avec Talor Gooch, Bubba Watson et Harold Varner III, occupe la 3e place ex-aequo avec trois coups de plus que l'équipe HyFlyers.