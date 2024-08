Tim Brys encore en finale A :"peut-être bien la plus grande performance de ma carrière"

"Je suis encore sous le coup de l'émotion, la fatigue et l'adrénaline. Mais c'est le super max ici. Je suis très content surtout de pouvoir le partager avec les autres", a commenté Tim Brys deux jours après avoir fêté ses 32 ans. "A Tokyo, nous étions un peu tout seul. J'ai ramé comme d'habitude, pas tellement par rapport aux autres concurrents, mais en me concentrant sur ma course".

"J'ai juste un peu calqué ma course sur le Néo-Zélandais (Thomas MacKintosh, ndlr), parce que je savais que si je parvenais à le suivre, j'avais une grande chance d'aller en finale. J'ai vu que c'était le cas, donc c'était super et ça m'a permis de pousser un peu plus fort encore. Le plus important était le top 3."

"Pour la finale, la ligne d'eau n'a pas tellement d'importance. Juste encore suivre le Néo-Zélandais, c'est un chouette gars. Mais je ne pense pas trop à cette finale encore. Je vais d'abord essayer de me calmer".