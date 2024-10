Top 14: Auradou, un retour entre indifférence du public et effervescence médiatique

Le deuxième ligne de 21 ans n'avait plus rechaussé les crampons pour un match officiel depuis le 6 juillet et le fameux Argentine-France.

Seules quelques railleries ont accompagné les joueurs palois à leur arrivée au stade, une heure et demie avant le coup d'envoi. A l'annonce de la composition d'équipe, pas de réaction hostile non plus du public.

Toutes les caméras étaient tournées vers Auradou, à sa descente du car palois, lors de son échauffement ou au moment de son entrée sur la pelouse.

Il fallait attendre un peu plus de neuf minutes et une touche proprement captée à cinq mètres de l'en-but catalan pour qu'il touche son premier ballon. Mais là encore, le public d'Aimé-Giral n'a rien montré.

Concentré sur les tâches défensives, le deuxième ligne a réalisé un match correct, sans vagues. Il a joué 74 minutes avant d'être victime de crampes et de céder sa place à Thomas Jolmès.

Il y a bien eu quelques sifflets à sa sortie, mais ils ne lui étaient pas forcément destinés: l'Usap était alors encore menée au score avant d'arracher la victoire (11-10) grâce à une pénalité dans les arrêts de jeu.

"Il a été très bon, efficace à l'image de la saison dernière", a commenté le manager de Pau Sébastien Piqueronies. "On l'a trouvé plein d'énergie, très alerte et efficace dans le domaine aérien. Il a été serein et déterminé. L'accueil du public? On n'avait pas de crainte particulière."

Sollicité par les médias, Auradou ne s'est pas présenté en conférence de presse après la rencontre. C'est sur la pelouse qu'il préfère s'exprimer en attendant les suites de l'affaire.