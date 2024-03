Toumani Camara et Portland logiquement battus par les Los Angeles Clippers

Toumani Camara et Portland se sont logiquement inclinés devant les Los Angeles Clippers 103-116 mercredi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball.

Camara, titulaire, a passé 18 minutes sur le parquet et compilé 3 points, 2 rebonds, 2 assists et 1 interception. Scoot Henderson a terminé meilleur marqueur de la partie pour les Blazers avec 18 points, insuffisant pour prendre le dessus sur les Clippers de Paul George (27 points) et Kawhi Leonard (24 points).

Portland reste 14e et avant-dernier de la Conférence Ouest devant San Antonio et derrière Memphis, battu à Golden State (137-116). Les Clippers confortent eux leur quatrième place de la Conférence Ouest dont Oklahoma City est toujours le leader grâce à sa victoire 119-107 contre Utah. Sacramento se classe 6e en s'imposant 89-123 à Toronto.