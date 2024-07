Treize athlètes belges de plus et les Belgian Rockets à Paris sur base du ranking mondial

Chez les dames, Rani Rosius (100m), Delphine Nkansa (100m), Helena Ponette (400m), Elise Vanderelst (1.500m), Lisa Rooms (5.000m), Paulien Couckuyt (400m haies) et Vanessa Sterckendries (marteau), chez les messieurs, Dylan Borlée (400m), Isaac Kimeli (10.000m), Elie Bacari (110m haies), Thomas Carmoy (hauteur), Philip Milanov (disque) et Timothy Herman (javelot).

Ils étaient déjà sept chez les dames et 14 chez les messieurs à avoir décroché un billet direct à savoir: Cynthia Bolingo (400m), Naomi Van den Broeck (400m et 400m haies), Hanne Claes (400m haies), Nafi Thiam et Noor Vidts (heptathlon), Chloé Herbiet et Hanne Verbruggen (marathon), Alexander Doom et Jonathan Sacoor (400m), Eliott Crestan, Pieter Sisk et Tibo De Smet (800m), Jochem Vermeulen et Ruben Verheyden (1.500m), John Heymans (5.000m), Bashir Abdi, Koen Naert et Michael Somers (marathon), Ben Broeders (perche) ainsi que Michael Obasuyi (110m haies).

Isaac Kimeli, qualifié sur 5.000m, est aussi placé via le ranking pour le 10.000m.

Il faut ajouter les relais avec les Belgian Cheetahs (4X400m féminin), le relais mixte en 4X400m, et les Belgian Tornados (4X400m masculin).