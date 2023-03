Un authentique exploit à Piacenza pour Roulers qui se hisse en finale

Une tâche qui s'annonçait délicate face au récent vainqueur de la Coupe d'Italie. D'entrée de jeu, Piacenza démontrait un tout autre visage que lors de son déplacement à Roulers la semaine précédente, mettant la main sur les trois sets: 25-17, 25-19 et 25-21.

Un résultat qui envoyait les deux formations au set en or pour se départager, soit une manche disputée en quinze points. Roulers montrait déjà bien plus de mordant, parvenant à tenir la cadence des locaux dans la première moitié du set (8-7), avant de même prendre les commandes (8-10 et 10-13). À deux points de la qualification, Roulers faisait preuve de maturité pour s'offrir trois balles de match (11-14). La deuxième fut suffisante, les Belges s'imposant (12-15) et créant un véritable exploit.

Les Roulariens se hissent donc en finale de la Coupe CEV! Cela faisait 21 ans qu'une formation belge n'était pas arrivée à un tel niveau de la compétition.