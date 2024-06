Vermeulen: "J'aurais été content avec la 12e place". Verheyden: "Les erreurs se paient"

Il y a de ces belles histoires dans le sport. Victime d'une chute provoquée par d'autres concurrents en séries, lundi, et éliminé, Jochem Vermeulen est monté sur la 2e marche du podium de la finale du 1.500m de l'Euro de Rome mercredi soir derrière l'inaccessible Norvégien Jakob Ingebrigtsen. Il a signé son record personnel 3:33.30 et ainsi validé son billet pour les Jeux de Paris.

Entre-temps, après une réclamation officielle du Team Belgium, qui avait été acceptée, il avait été repêché.

"J'ai montré que je méritais ma place en finale, malgré la chute. Je ne m'y attendais pas du tout de terminer 2e. J'aurais été totalement satisfait avec un top 12 et puis cette arrivée tellement serrée. Cette qualification pour Paris c'est la fin du stress, il ne faut plus s'occuper du ranking. Ce sont beaucoup de soucis qui se sont envolés."