Bridgestone porté au 2e trimestre par la vigueur retrouvée du marché automobile japonais

Son bénéfice net au deuxième trimestre a atteint 92,1 milliards de yens (586 millions d'euros), un résultat plus que doublé sur un an. Et ses ventes sur la période ont totalisé 1.058,2 milliards de yens (+6,3%).

Son chiffre d'affaires trimestriel a surtout progressé au Japon (+15,7% sur un an), grâce à la bonne reprise du marché automobile local. La croissance de ses ventes a été plus faible dans le reste du monde.