Lewis Hamilton a fait ses adieux à Mercedes lors d'une ultime visite de l'usine: "Vous avez été des amis et des coéquipiers"

Avant de rejoindre l'écurie Ferrari, Lewis Hamilton continue de faire ses adieux à Mercedes après 12 années de réussite au sein de l'équipe. Le weekend dernier, le pilote a disputé son dernier Grand-Prix derrière le volant d'une Formule 1 de la marque à l'étoile à trois branches.

Pour clôturer cette tournée, Lewis Hamilton s'est rendu dans l'usine Mercedes-AMG F1, près de Londres, pour saluer et remercier les employés du constructeur. Tout le monde s'était rassemblé pour rendre un dernier hommage à celui qui a rapporté 6 titres de champion du monde à l'écurie, avant qu'un feu d'artifice ne soit tiré en son honneur.

Thank you and farewell, Lewis pic.twitter.com/O3JXKAXQ0T

One last time all together with Lewis at Brackley and Brixworth pic.twitter.com/4IqG3mN0DI