Coup double de Quintero dans la 5e étape, nouvelles rassurantes pour Guillaume De Mévius

En moto, la victoire d'étape est revenue au Botswanais Ross Branch (Hero), tandis que le Sud-Africain Aaron Mare (Hero) reste leader au général après cette étape proposant 252 km de spéciale et 163 de liaison.

Jeudi, Nasser Al-Attiyah s'est retrouvé enlisé dans le sable et a perdu une vingtaine de minutes et la tête du classement général. Un temps leader virtuel, Juan Cruz Yacopini (Toyota Hilux) a été impliqué dans un accident qui a ruiné ses chances de succès. C'est finalement Quintero qui en a profité, lui qui s'est imposé avec 1:37 d'avance sur le Saoudien Yazeed Al Rajhi (Toyota) et 3:44 sur le Français Guerlain Chicherit (Toyota).