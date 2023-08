Alec Segaert manque l'or chez les moins de 23 ans : "Il y avait un coureur plus fort"

"Je suis venu pour gagner et j'ai tout donné, mais je suis tombé sur un coureur plus fort avec Lorenzo", a déclaré Segaert, qui a couvert les 36,2 km en 43:00.46, soir 11.27 de plus que l'Italien Lorenzo Milesi (43:00.46) "Onze secondes, c'est une grosse différence. C'est le meilleur coureur qui a gagné. Je ne peux pas me reprocher grand-chose. Je n'ai pas signé un mauvais chrono. C'est ce que j'ai dit avant la course. Si je donne tout ce que j'ai, mais que quelqu'un est plus fort, tant pis. Je dois donc me montrer satisfait".

Parti comme une fusée, Segaert n'a pas pu maintenir son avance sur Milesi. "J'ai pris un départ ambitieux. Les temps intermédiaires m'ont donné confiance, mais l'avance a diminué. J'ai continué à suivre mon timing du mieux que j'ai pu. Alors que je devais mettre le paquet dans la dernière montée, j'étais un peu à plat. Il ne me restait plus grand-chose dans le réservoir. C'était exténuant."