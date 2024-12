Cyclocross d'Herentals: Michael Vanthourenhout s'impose en costaud, Fem van Empel en patronne chez les dames

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) s'est imposé devant le Néerlandais Pim Ronhaar, 2e à 3 secondes. Laurens Sweeck est 3e à 21 secondes. Niels Vandeputte a terminé 4e à 31 secondes. Eli Iserbyt est lui 5e à 34 secondes et prend la tête au classement de ce Challenge au temps, avec 41 secondes sur Lars van der Haar (6e samedi à 1:07.) et 2:12 sur Vanthourenhout.

La championne néerlandaise a commis une erreur cruciale dans le Skiberg et a dû laisser passer Van Empel. Cette dernière a pris le cadeau à deux mains et a triomphé largement.

"J'ai travaillé très dur ces dernières semaines et bien sûr, vous êtes heureux quand vous pouvez transformer cela en victoire. On se demandait aussi comment je reviendrais de mon camp d'entraînement, mais finalement, ce n'était pas si mal. J'ai pu retrouver mes sensations de cross assez rapidement", a déclaré Fem van Empel en riant.

"Je suis contente d'avoir bien digéré le passage du vélo de route au vélo de cross. Aujourd'hui, il s'agissait de mettre une pression constante. Il était très important de rester impeccable sur ce parcours. Celui qui pouvait commencer la descente en premier avait un avantage. De cette façon, vous pouviez suivre votre propre ligne et c'était important. Le parcours était glissant à cause de la pluie, ce qui le rendait dangereux à certains moments", a déclaré la championne du monde.