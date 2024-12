Ce sera sans lui: Wout van Aert devrait renoncer au championnat du monde de cyclo-cross

Wout van Aert ne devrait pas participer au championnat du monde de cyclo-cross cette saison. Le Belge privilégierait ses objectifs sur la route et sa préparation pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

L'histoire d'amour entre Wout van Aert et le cyclo-cross semble désormais passer au second plan dans l'esprit du Belge qui privilégie désormais la route. Si WvA sera bien présent dans les labourés cet hiver, lors de 6 courses, on ne devrait en revanche pas le voir lors du championnat du monde de Liévin.

C'est ce qu'annoncent nos confrères de HLN qui expliquent ce choix par la volonté de van Aert de garder le même programme que la saison dernière, et d'arrêter le cyclo-cross dix semaines avant le Tour des Flandres, l'une des courses que le Belge rêve de gagner avec Paris-Roubaix.