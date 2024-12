Quatre duels avec Wout van Aert: voici le programme de Mathieu van der Poel en cyclocross

Le Néerlandais lancera sa saison de cyclocross en Belgique, à Zonhoven, avec la 5e manche de la Coupe du monde le dimanche 22 décembre. Le lendemain, il participera au cross de Mol, le 5e des 8 rendez vous du Superprestige cette saison, où il rencontrera Van Aert pour la première fois. Van der Poel enchaînera le jeudi 26 décembre avec la Coupe du monde à Gavere, à la veille de l'Exact Cross de Loenhout où se déroulera un nouveau duel avec 'WVA' (à suivre en direct sur RTL club et RTL play).

Le champion du monde se rendra pour la première fois hors des frontières belges le dimanche 29 décembre en France, à Besançon, pour la Coupe du monde. Il reviendra ensuite en Belgique pour deux cross du Trophée X2O: à Baal le jour de l'An, puis à Coxyde le mercredi 3 janvier. Deux courses qui seront également à suivre, en direct, sur RTL club et RTL play.

