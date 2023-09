Baloise prolonge son sponsoring de l'équipe Baloise Trek Lions jusqu'en 2026

"Les partenariats à longue durée sont importants pour une équipe cycliste", a déclaré Sven Nys, manager de l'équipe. "Nous allons continuer à construire un bel avenir ensemble. Et nous allons le faire avec un groupe talentueux. Il y a un bon équilibre entre des valeurs sûres et des jeunes talents."

La saison dernière, Baloise Trek Lions a décroché 74 podiums dans les labourés. "Chez les messieurs, nous attendons de Lars van der Haar et Joris Nieuwenhuis qu'ils luttent chaque semaine pour le podium et les victoires. De plus, Thibau Nys et Pim Ronhaar sont prêts à recevoir une part du gâteau. Chez les dames, Fleur Moors aura l'occasion de progresser calmement sous la coupe de Lucinda Brand et Shirin van Anrooij. La saison dernière, nous avons terminé 74 fois sur le podium. Nous n'avons pas d'objectif chiffré pour la prochaine saison mais nous voulons marquer les esprits et ce, dans toutes les catégories."