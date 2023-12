Eli Iserbyt peut s'aduger le classement final à Diegem et "atteindre un premier objectif"

Deuxième derrière Wout van Aert mercredi à Heusden-Zolder, Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) a conforté sa 1e place au classement général du Superprestige de cyclocross, lui qui compte 25 points d'avance sur le Néerlandais Joris Nieuwenhuis et Niels Vandeputte. Eli Iserbyt pourrait d'ailleurs s'assurer de la victoire finale dans ce criterium de régularité jeudi soir à Diegem, théâtre de la 7e et avant-dernière manche. "J'aurais ainsi atteint mon premier objectif de la saison. J'ai déjà une belle avance sur Joris Nieuwenhuis et Niels Vandeputte", a déclaré Iserbyt mercredi.

Iserbyt a lutté jusqu'au bout, ne se faisant lâcher par van Aert qu'en toute fin de course. "Quand Wout van Aert a accéléré, je savais que ça serait tout ou rien. J'étais dans une bonne journée et j'ai pu lutter avec van Aert. J'ai peut-être un peu trop roulé en tête dans le dernier tour et je n'ai pas pu répondre à la seconde attaque. Je suis content de ce résultat. J'avais prévu de ne faire que suivre aujourd'hui mais une fois en compétition, on veut quand même se battre. J'aurai un peu plus de temps pour récupérer demain car le cross de Diegem sera en soirée", ajoute le Flandrien de 26 ans.