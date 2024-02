Harold Tejada gagne la 2e étape et prend la tête du général

Le Colombien Harold Tejada (Astana) a pris la tête du Tour de Colombie cycliste (2.1) à la suite de sa victoire dans la 2e étape, disputée mercredi sur 168,6 km entre Paipa et Santa Rosa de Viterbo.

Au général, Tejada, qui a signé mecredi sa première victoire en carrière, s'empare de la 1e place au détriment de son compatriote Fernando Gaviria (Movistar), vainqueur de la 1e étape mardi. Le nouveau leader compte désormais 1 seconde d'avance sur Sevilla et 5 sur Piccolo.

Tejada s'est adjugé cette étape au profil accidenté en se montrant le plus rapide dans un sprint à huit devant l'Italien Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost) et l'Espagnol Oscar Sevilla (Team Medellin).

Jeudi, c'est une étape de 141,9 km proposant 1694 m de dénivelé positif qui attend le peloton. La course de six étapes se termine dimanche à Bogota.

Le Tour de Colombie en est à sa quatrième édition. Il a été créé en 2018 mais n'avait plus été couru depuis 2020 et la pandémie de Covid-19. Les trois précédents vainqueurs sont colombiens (Sergio Higuita en 2020, Miguel Angel Lopez en 2019 et Egan Bernal en 2018).

En 2024, quelques grands noms du cyclisme sont dans le peloton comme Mark Cavendish, Richard Carapaz, Rigoberto Uran ou Egan Bernal. Cinq Belges ont également pris le départ, tous dans l'équipe Bingoal WB : Dimitri Peyskens, Lennert Teugels, Aaron Van Der Beken, Michiel Lambrecht et Milan Lanhove.