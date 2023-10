Ilan Van Wilder , surprend les favoris pour s'imposer à Varèse

Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) a surpris les favoris pour remporter la classique italienne des Trois Vallées Varesine (1.Pro) disputée entre Busto Arsizio et Varèse mardi sur 196.54 km.

Ilan Van Wilder, 23 ans, s'offre sa 3e victoire en carrière, et de la saison, au nez et à la barbe notamment des Slovènes Primoz Roglic (Jumbo-Visma), finalement 5e, et Tadej Pogacar (UAE Emirates), 6e.

L'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a pris la 2e place devant le Russe Alexandre Vlasov (BORA-hansgrohe), 3e, qui complète le podium.