Joris Nieuwenhuis domine dans la neige de Val di Sole

Joris Nieuwenhuis a dominé la 7e manche (sur 14) de la Coupe du monde de cyclocross, dimanche, à Val di Sole, en Italie. Parti en début de course, le Néerlandais de Baloise Trek Lions s'est imposé devant Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) et Joran Wyseure (Crelan-Corendon).

Sur le parcours enneigé de Val di Sole, Nieuwenhuis, 27 ans, a directement affiché ses intentions. Seul Vandeputte lui a tenu compagnie pendant un tour avant de lâcher prise. Le Néerlandais a creusé progressivement l'écart pour aller chercher sa quatrième victoire de la saison et la première de sa carrière en Coupe du monde. Avant cela, il avait remporté la Major Taylor Cross Cup aux Etats-Unis et deux manches du Superprestige, à Merksplas et à Boom.

Vandeputte prenait la deuxième place à 1:02. Wyseure complétait le podium à 1:33. Le champion d'Europe Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) suivait à 2:05. Le leader de la Coupe du monde, Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), prenait la cinquième place à 2:08.