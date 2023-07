La Belgique avec le champion en titre Evenepoel, Van Aert et Philipsen à Glasgow

Le champion du monde en titre Remco Evenepoel, Wout van Aert et Jasper Philipsen emmèneront la sélection belge lors des Mondiaux de cyclisme sur route à Glasgow. La sélection belge, dévoilée lundi, à Tubize, par le sélectionneur Sven Vanthourenhout, sera complétée par Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Frederik Frison, Yves Lampaert, Jasper Stuyven et Nathan Van Hooydonck.

Glasgow accueillera les Mondiaux dans treize disciplines cyclistes du 3 au 13 août. La course en ligne sur route élites messieurs se disputera le 6 août et le contre-la-montre se tiendra le 11 août. Evenepoel et Van Aert défendront les chances belges également lors du chrono.