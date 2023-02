Le secteur pavé d'Haspres de retour sur le tracé de l'Enfer du Nord

Parmi les 29 secteurs pavés au programme, celui d'Haspres (km 139,6), qui n'avait plus été emprunté depuis 2004, se retrouve à nouveau sur le tracé, qui reliera Compiègne au Vélodrome de Roubaix.

"Longue de 1700 mètres, cette portion 'mal pavée', de l'aveu de Thierry Gouvenou, avait été associée en 2001 à l'apparition du secteur d'Haveluy, qui se présentera une douzaine de kilomètres plus loin. Il restera alors un long débat à mener, dans lequel les passages les plus attendus seront les secteurs 'cinq étoiles' où la sélection se durcit, à savoir la Trouée d'Arenberg (km 161,3), Mons-en-Pévèle (km 208) et le Carrefour de l'Arbre (km 239,5)', indiquent les organisateurs sur le site de l'épreuve.

L'année dernière, c'est le Néerlandais Dylan Van Baarle qui s'était imposé à Roubaix, devant Wout van Aert et le Suisse Stefan Küng.