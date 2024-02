Lotte Kopecky "pas satisfaite" de sa prestation après sa deuxième place

"Ce n'est pas un secret que Marianne Vos est une coureuse rapide. C'est beau qu'elle peut encore rouler à un haut niveau. Je suis contente pour elle qu'elle ait gagné. En ce qui me concerne, je ne suis pas satisfaite de ma prestation. J'avais pris le départ avec l'intention de gagner, pas pour finir deuxième dans un sprint à quatre. Néanmoins, ce n'est pas un drame. C'est seulement la première grande course de la saison. Je peux dire que j'ai fait une bonne course et que j'ai été offensive. Il n'a manqué que le résultat", a réagi Kopecky.

Dans le sprint, la championne du monde n'est pas parvenue à contrer Vos dans les 100 derniers mètres. "Son sprint était très puissant et je n'ai pas pu revenir à sa hauteur. Je veux rapidement me concentrer sur la semaine prochaine avec les Strade Bianche. Je pars en Italie en étant motivée et en espérant ne pas finir deuxième. J'ai tout fait avec l'équipe pour animer la course. La deuxième place laisse un goût un peu amer."