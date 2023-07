Lotte Kopecky sera au service de Demi Vollering qui ambitionne le maillot jaune

Outre Kopecky, Vollering sera épaulée par ses compatriotes Mischa Bredewold et Lorena Wiebes, l'Italienne Elena Cecchini, la Luxembourgeoise Christine Majerus et la Suissesse Marlen Reusser.

"Notre objectif est de remporter le maillot jaune", a déclaré Danny Stam, le manager de l'équipe, dans un communiqué. "Avec cette sélection forte et équilibrée, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. Demi Vollering a fait un pas en avant à tous les niveaux et est meilleure que l'année dernière, mais la concurrence est également revenue plus forte ces dernières semaines. Je m'attends à ce que nous ayons un beau Tour avec beaucoup de bagarre".